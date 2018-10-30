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"Приємні новини": Клімкін відреагував на зміну в Угорщині назви "уповноваженого щодо Закарпаття"

17:49, 30 жовтня 2018
Політика
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Клімкін назвав зміну назви приємною новиною / фото news.church.ua

Про це голова МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

«Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть та громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх», – написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина змінила скандальну назву посади урядового «уповноваженого щодо Закарпаття» на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

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Теги: #Україна#Угорщина