"Приємні новини": Клімкін відреагував на зміну в Угорщині назви "уповноваженого щодо Закарпаття"

Угорщина змінила скандальну назву посади урядового «уповноваженого щодо Закарпаття».

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував зміну скандальної назву посади «уповноваженого щодо Закарпаття».

Про це голова МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

«Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть та громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх», – написав Клімкін.

Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати 🤝 і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть 🇺🇦та 🇭🇺 громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40 🎂 Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх 😃😉 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина змінила скандальну назву посади урядового «уповноваженого щодо Закарпаття» на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".