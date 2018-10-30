Росія в Радбезі ООН хотіла запросити для виступу представника бойовиків "ЛНР"

Семеро членів Радбезу проголосували проти участі у засіданні особи, яка не представляє законні органи влади України.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй відмовила постійній делегації Російської Федерації запросити для виступу на засіданні Радбезу представника бойовиків "ЛНР".

Відкрите засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України траснлювалося на сайті ООН.

Зокрема, представник Болівії, яка у жовтні головує в Радбезі ООН, повідомив, що російська делегація надіслала звернення запросити для участі у засіданні представника контрольованих Росією бойовиків на окупованій частині Луганської області Олену Кравченко.

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При цьому, постійний представник Швеції сказав, що запропонована особа не представляє законні органи влади або громадянське суспільство України. "Дозволити участь представнику незаконного сепаратистського утворення на засіданні Ради безпеки створить небезпечний прецедент", - заявив представник Швеції.

Він додав, що Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія і США проголосують проти запрошення цій особі виступати на Радбезі.

Ця пропозиція була поставлена на голосування членів Радбезу і у підсумку не була підтримана. Сім членів проголосували "проти", сім "утрималося" і лише Росія підтримала свою пропозицію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання щодо питання України. Засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві і окупаційною владою "виборів" на Донбасі.