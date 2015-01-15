До України прибула президент ПАРЄ
10:29, 15 січня 2015Політика
185 0
Анн Брассер висловила співчуття українцям у зв'язку з трагедією під Волновахою.
Анн Брассер прибула в Україну / Фото УНІАН
В Україну прибула президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій.
Читайте такожВР закликала ЄП, ПАРЄ та США визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями
Він повідомив, що зустрів Бассер в аеропорту «Бориспіль» та розповів про ситуацію в Україні і трагедію під Волновахою.
"Пані Брассер висловила співчуття українському народу. Я висловив сподівання, що путінська Росія понесе відповідальність і повноваження їх делегації в ПАРЄ не буде поновлено", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, голова Парламентської Асамблеї Ради Європи перебуватиме з візитом в Україні 15-16 січня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter