До України прибула президент ПАРЄ

В Україну прибула президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій.

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Він повідомив, що зустрів Бассер в аеропорту «Бориспіль» та розповів про ситуацію в Україні і трагедію під Волновахою.

"Пані Брассер висловила співчуття українському народу. Я висловив сподівання, що путінська Росія понесе відповідальність і повноваження їх делегації в ПАРЄ не буде поновлено", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Парламентської Асамблеї Ради Європи перебуватиме з візитом в Україні 15-16 січня.