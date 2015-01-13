Порошенко виступив зі зверненням у зв'язку з трагедією під Волновахою і анонсував мобілізацію (відео)

Зокрема, Порошенко заявив, що бойовики «ДНР» завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами.

«Сьогоднішня страшна трагедія під Волновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю. Від яких холодіє душа». – сказав Порошенко.

Він зазначив, що терористи навмисне вбили десятьох мирних громадян, серед них - і чотирнадцятирічну дівчинку. «Ці смерті – на совісті об'єднаної деенерівсько-еленерівської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується; хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знову штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах», - заявив президент.

Він також наголосив, що Україна готова боронити свою землю. «З вересня минулого року, за час поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої», - сказав Порошенко.

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Президент наголосив, що завтра підпише указ про чергову хвилю мобілізації. І додав, що буде посилено обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу.

«Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події з одного й того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом», - також додав президент.

Він заявив, що сподівається – в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій.

«Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та постраждалих від рук терористів. Закликаю весь світ до солідарності з Україною, а всіх українців - до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки», - додав він.