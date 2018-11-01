"Налякали їжаків голим задом": українські політики відреагували на їх включення до санкційного списку РФ

Деякі політики вправлялися у гуморі, інші - розмірковували, як відповісти Росії на санкції.

Сьогодні Росія ввела санкції проти 322 українських громадян та 68 компаній. Серед них опинилися і багато представників українського політикуму.

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Нардепи, міністри та високопосадовці у соцмережах почали висловлювати свою думку щодо опублікованих в РФ санкційних списків.

Так, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов не був багатослівним.

"Налякали їжаків голим задом! На мою думку, це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України", - написав він.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначає, що в "санкційному списку" Росії їй приємно перебувати поруч з пристойними людьми. Вона зауважила, що вона давно нев'їздна до РФ, тому їй "ці списки не цікаві".

"По-друге, приємно знаходитися в одному списку з пристойними (в більшості своїй) людьми. По-третє, ключова моя задача - робити все, аби українські і світові санкції проти РФ посилювалися. По-четверте, як казав колись Віктор Черномирдін, "напугали бабу туфлями на каблуках", - написала депутат.

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав російські санкції "піар-ходом російського керівництва для створення серед підданих "російської імперії" враження, що вони ще щось можуть у цьому світі".

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"Це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим налякає, навряд чи. Конкретно щодо мене: я, звичайно, перевірив чи я в списку. Із задоволенням побачив, що я є. Значить, я на правильному шляху", - зазначив генпрокурор.

Не налякали російські санкції і лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

"Я просто не знаю, як далі жити після того, як Росія наклала на мене суворі санкції. Вони заблокують всі мої рахунки в Росії, арештують все моє майно в Росії, заборонять перерахунки мені з Росії. Але хай для початку все це знайдуть! Ідіоти!! У мене в Росії ніколи нічого не було і не буде. Так що накладіть собі на голову ці "санкції"!!!", - написав нардеп.

Пожартував над кремлівським санкційним списком і нардеп Борислав Береза.

"Росія внесла мене до списку санкцій. З таким же успіхом вони могли внести мене в список тих, кому забороняється стрибати з даху багатоповерхового будинку або злітати у наступний вівторок на Марс. Стрибати з даху будинку я не планував і не планую, а на Марс у вівторок не зможу, тому що починається пленарна сесія ВР", - написав Береза.

Народний депутат Антон Геращенко не звернув уваги, що імена у списку розташовані у алфавітному порядку і написав, що "очікувано, що моє прізвище там знаходиться під номером 54, а Арсен Аваков під номером 3". Він також зазначив, що Україна має відповісти санкціями у відповідь.

"Око за око, зуб за зуб - потрібно вводити нові точкові санкції спрямовані на економічні інтереси Путіна, російських бізнесменів і чиновників з його найближчого оточення", - написав нардеп.

Прокоментував своє потрапляння до списку і Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Помилився Путін. Нас не 322, нас - мільйони українців, яких точно не перешибеш ані санкціями, ані кримінальними справами... Ми будемо стримувати шалену собаку путінського режиму і ми у підсумку обов'язково переможемо, тому що наша справа права!", - написав він.

Ошибся путин. Нас не 322, нас - миллионы🇺🇦 украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями , ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое! pic.twitter.com/KdCk3XIlir — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 1, 2018

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк не вважає опублікований Кремлем список санкційним.

"Це не санкційний список. Більшість прізвищ у ньому – справжні патріоти України", - написав Яценюк.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар також вважає потрапляння до кремлівського списку визнанням.

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"І як тепер свої відсотки з Газпрома зняти? Таки визнання - потрапити під російські санкції. Заводів, газет, параходів в РФ (як і в Україні) не маю, послугами "Сбербанка" не користуюсь, а без Іркутська проживу", - написала вона.

Про те, що не має бізнесу у Росії написала і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Санкції Кремля, якщо чесно, мене мало хвилюють. Бізнесу у мене ні тут, ні там немає і бути не може", - написала Тимошенко.

Вона зазначила, що найкращою "санкцією" у відповідь буде "побудова сильної демократичної, європейської" України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).