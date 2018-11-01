"За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей": Порошенко прокоментував російські санкції проти України

За словами Порошенка, це є просто свідченням неконструктивної позиції РФ і свідченням того, що вони не збираються імплементувати Мінськ.

Президент України Петро Порошенко вважає, що запровадження Росією санкцій проти України є свідченням неконструктивної позиції Кремля та означає, що РФ не збирається виконувати Мінські угоди, знижувати напругу і виводити свої війська з Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

«Російське рішення про санкції не було неочікуваним. За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей, які є в російському списку, включно з моїм сином та половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшістю членів коаліції, членів українського уряду», - заявив президент.

«В Україні перебування у цьому листі є як якась державна нагорода, принаймні це якось так сприймається», - зауважив глава держави.

За словами Порошенка, дуже ображені ті, хто до цього санкційного списку не потрапили.

«Але замість того, щоб Росії бряцати зброєю на фронті, через санкції, Росії потрібно зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, зброю, відновити територіальну цілісність України», - підкреслив він.

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«Я думаю, що це є просто свідченням неконструктивної позиції РФ і свідченням того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, не збираються знизити напругу та забирати свої війська. Це дуже сумно», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.