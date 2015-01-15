Кількість обстрілів з боку очолюваних Росією бойовиків зросла втричі - Яценюк

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер, повідомляє Департамент інформації так комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Яценюк наголосив на важливості візиту президента ПАРЄ, адже він відбувається в дуже складний для України час, зокрема через загострення ситуації у східній Україні. «Утричі зросла кількість обстрілів з боку очолюваних Росією терористів», - сказав Яценюк.

Він нагадав про трагедію, яка сталася кілька днів тому під Волновахою, внаслідок якої загинули 13 мирних жителів.

Читайте такожБойовики за добу 129 разів обстріляли позиції сил АТО«Росія слабка, але хоче показати всьому світу, що вона досі сильна, використовуючи свою артилерію і своїх терористів», – сказав прем’єр-міністр.

Він наголосив, що Україна надзвичайно стурбована цією ескалацією, а ключовий інструмент для виходу з ситуації – Мінські домовленості – не виконуються Росією.

«Єдина відповідь, яку ми можемо дати і очолюваним Росією терористам, і тим терористам, які вчинили жахливий злочин у Парижі, – це єдність. Єдність і сила», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО на кордоні з Україною розміщено близько 52 тисяч російських військ.