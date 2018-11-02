У разі визнання Януковича винним все його майно буде конфісковано - Луценко

Саме тому, на переконання генпрокурора, цей процес так старанно затягується захистом колишнього президента-втікача.

Якщо суд заочно визнає екс-президента України Віктора Януковича винним у справі за обвинуваченням у державній зраді, усе його майно в Україні та поза її межами буде конфісковано.

Про це в ефірі львівського телеканалу "Перший західний" сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Я не буду уявляти рішення суду (щодо Януковича – УНІАН), давайте його дочекаємося… В чому сенс заочних процесів засудження? Перш за все, вирок щодо громадянина, який не перебуває на території України, має не тільки моральне, але й матеріальне значення», - заявив генпрокурор.

Луценко зазначив, що наразі суди у заочному порядку розглядають справи не тільки щодо Януковича, а й ще щодо десятків колишніх високопосадовців з оточення екс-президента.

Читайте такожОстаннє слово Януковича в суді очікується 19 листопада

«Матеріальне – якщо суд визнає когось із них винним у особливо тяжких злочинах – відбувається конфіскація усього відомого майна на території України та поза нею. Якщо навіть через деякий час таке майно буде знайдено – воно також буде підлягати конфіскації, тому такі процеси дуже важливі і в матеріальному плані. Тому цей процес так старанно затягується, з моєї точки зору, захистом Януковича», - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Януковича Байдик розпочав виголошення промови в рамках судових дебатів в Оболонському райсуді Києва 13 вересня. Інший адвокат екс-президента, Олександр Горошинський, почав виголошувати дебатну промову 5 жовтня, а завершив 26 жовтня. У промовах адвокати цитують показання майже всіх свідків, які виступили в цій справі, та надають кожному з них свою оцінку.

19 листопада у суді з розгляду справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради очікується виступ обвинуваченого з останнім словом.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Прокурори просять призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.