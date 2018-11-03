Саакашвілі заявив про готовність повернутися в Грузію

За його словами, він не хоче мати якусь посаду в Грузії.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Тбілісі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Euronews.

Заочний вирок до шести років в'язниці за «зловживання владою» він назвав «політично мотивованим». Політик не має наміру просити про амністію і певен, що його виправдають щойно засновник і голова правлячої партії «Грузинська мрія — демократична Грузія» Бідзіна Іванішвілі втратить вплив.

«Я чітко заявив, що не буду вимагати амністії в нового президента. Чому? Тому що як тільки у нас буде новий президент, правосуддя звільниться від впливу олігарха Іванішвілі, тоді я зможу постати перед вільним судом. Якщо Іванішвілі не буде впливати на процес, мене з легкістю виправдають», — заявив Саакашвілі.

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За його словами, він не хоче мати якусь посаду в Грузії.

«У будь-якому разі повернуся в Грузію, щоб бути частиною політичного процесу. Але я не хочу якоїсь офіційної посади, що б не відбувалося в грузинському парламенті. Я хочу бути частиною процесу, але щоб інші люди теж брали участь у ньому, щоб правляча сила мала широку підтримку. Це потрібно для справжніх змін у країні», — каже екс-президент Грузії.

17 жовтня прокуратура Грузії звинуватила Саакашвілі у вбивстві опозиціонера і бізнесмена Аркадія (Бадрі) Патаркацишвілі. У прокуратурі заявили, що саме Саакашвілі санкціонував вбивство. У правоохоронців є два записи від 4 і 5 лютого 2007 року, де обговорюється підготовка до злочину.

У Грузії тривають останні прямі вибори президента. У першому турі, який відбувся 28 жовтня, жоден з 25 кандидатів не зміг зібрати необхідної для перемоги кількості голосів. У другий тур вийшли кандидат від правлячої партії Саломе Зурабішвілі (38%) та Грігол Вашадзе (37%), який представляє партію «Єдиний національний рух», створену Саакашвілі.