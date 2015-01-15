У Слов'янську члена "ДНР" - громадянина Росії засудили до 8 років ув'язнення

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, росіянин обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Державне обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні підтримувала група працівників з Генеральної прокуратури України та прокуратури Донецької області.