Рада заслухала керівників силових структур щодо розслідування нападу на Гандзюк та інших активістів (подію завершено)
Верховна Рада почала заслуховувати інформацію керівників Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки про розслідування нападів на громадських активістів, в тому числі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Зокрема, у Раді звітують генпрокурор Юрій Луценко, представник Нацполіції Сергій Князєв та керівник СБУ Василь Грицак.
Також у сесійній залі присутній керівник МВС Арсен Аваков.
Також нардепи мають сьогодні проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Гандзюк. Перед заслуховуванням силовиків спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що фракції домовилися щодо створення відповідної ТСК.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.
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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.
4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.
5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.
Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.