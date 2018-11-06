Рада заслухала керівників силових структур щодо розслідування нападу на Гандзюк та інших активістів (подію завершено)

Перед заслуховуванням силовиків спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що фракції домовилися щодо створення ТСК з розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Верховна Рада почала заслуховувати інформацію керівників Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки про розслідування нападів на громадських активістів, в тому числі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Зокрема, у Раді звітують генпрокурор Юрій Луценко, представник Нацполіції Сергій Князєв та керівник СБУ Василь Грицак.

Також у сесійній залі присутній керівник МВС Арсен Аваков.

Також нардепи мають сьогодні проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Гандзюк. Перед заслуховуванням силовиків спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що фракції домовилися щодо створення відповідної ТСК.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.