Вона не померла, її було вбито - Порошенко прокоментував хід слідства щодо загибелі Гандзюк

Порошенко зазначив, що цей злочин, значною мірою розкритий - знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор.

Президент Петро Порошенко з посиланням на інформацію правоохоронних органів заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк вже значною мірою розкрито.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на зустрічі зі студентською та науковою молоддю з нагоди заснування Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді у Києві.

«Я твердо переконаний, що вона (Гандзюк – УНІАН) не померла, її було вбито. Трагічна розв’язка стала наслідком злодійського нападу, іншої думки тут точно бути не може», - наголосив він.

«Цей злочин, виходячи з інформації, яку за моїм проханням мені надали представники правоохоронних органів, значною мірою розкритий. Знайдений вбивця. Помічники, які зізналися, затриманий організатор», - додав президент.

При цьому він додав, що не вважає цей злочин розкритим до кінця, і висловив впевненість, що правоохоронцям треба продовжувати роботу. «Я наголошую, що вимоги громадянського суспільства щодо прозорості, відкритості, неупередженості і ефективності слідства до влади є цілком та абсолютно обґрунтованими. Бо цим ми маємо продемонструвати вірність європейським цінностям», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.