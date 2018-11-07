Луценко просить Раду дозволити арештувати депутата Березкіна

САП вважає, що заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку" було організоване народним депутатом та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами.

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутата Станіслава Березкіна з групи "Воля народу".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про надання згоди на затримання та про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України С.С. Березкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту)», - написала вона.

За інформацією Сарган, подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

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Як повідомляв УНІАН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".

САП вважає, що заволодіння 20 млн дол. державного банку було організоване народним депутатом та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що сумарний обсяг застави, призначеної підозрюваним у справі про розкрадання 20 млн доларів кредитних коштів "Ощадбанку", становить 23,31 млн грн. У НАБУ зазначили, що суд обрав запобіжні заходи 10 підозрюваним у справі.