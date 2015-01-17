У Раді зареєстрували законопроект про ратифікацію договору про Гаазький суд

Наразі тексту документа на сайті Ради немає, передає Радіо Свобода.

Напередодні правозахисна організація Amnesty International Ukraine закликала Верховну Раду ратифікувати Римський статут.

У 2000 році Україна підписала Римський статут – міжнародний договір про Міжнародний кримінальний суд (Гаазький суд), проте досі не ратифікувала його.

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На сьогодні МКС розглянув чи продовжує розглядати справи понад трьох десятків людей, звинувачених у злочинах проти людяності та геноциді. Максимальне покарання для визнаних винними – тридцять років, в окремих особливих випадках довічне ув’язнення.

25 лютого 2014 року Верховна Рада звернулася до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності у цьому Суді вищих посадових осіб України щодо передбачених статтею 7 Римського статуту МКС злочинів проти людяності під час мирних акцій протестів громадян на Майдані.