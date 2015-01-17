У Німеччині спостерігається ажіотажний попит на Charlie Hebdo

Інформацію про точну кількість примірників, які надійшли у продаж у Німеччині, не наводять. У колах, які займаються розповсюдженням періодичних видань, говорять про цифру близько десяти тисяч, повідомляє DW.DE.

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Репортери з Берліна, Гамбурга та Штутгарта повідомляють, що багато охочих не змогли купити журнал, оскільки кіоски отримали дуже обмежену кількість примірників. Зокрема, у Берліні на головному вокзалі у продажу було загалом 14 примірників вартістю 4 євро, а станом ще на 5 годину ранку - перед відкриттям - до крамниці вишикувалася черга з близько сотні людей. Довгі черги були зафіксовані і біля інших крамниць на вокзалах, де продають періодичні видання.

До теракту у Парижі журнал видавався накладом 60 тис. екземплярів. Спершу планувалося, що надрукують 1 млн екземплярів нового номера, потім команда оголосила про 3 млн. Перші екземляри, що надійшли у продаж у Франції у середу цього тижня, були дуже швидко розпродані. У суботу цей номер у Франції знову надійшов у продаж.

Між тим, як повідомляє Бі-бі-си, тираж останнього номера французького сатиричного журналу Charlie Hebdo збільшений до 7 млн примірників.