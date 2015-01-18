У штабі АТО повідомили про затишшя в Донецькому аеропорту
В Донецькому аеропорту українськими військовими проводились активні дії, направлені на подавлення вогневих засобів бойовиків та встановлення контролю над територією летовища.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Проведено евакуацію поранених. Всі поранені доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затишшя, ситуація контролюється нашими військовими», - йдеться у повідомленні. Додається, що в результаті дій бойовиків, під вогонь артилерії потрапила метеовежа у аеропорту.
Також повідомляється, що інформація, щодо просування українських військ в глибину Донецька, яка з’явилась у соцмережах, не відповідає дійсності.
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«В цілому ж, за добу, бандформування здійснили 69 обстрілів позицій сил АТО», - повідомляє прес-центр АТО.
Раніше штаб повідомляв, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою – розпочинаючи з 18 години, терористи здійснили 28 обстрілів позицій українських військових.