У штабі АТО повідомили про затишшя в Донецькому аеропорту

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Проведено евакуацію поранених. Всі поранені доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затишшя, ситуація контролюється нашими військовими», - йдеться у повідомленні. Додається, що в результаті дій бойовиків, під вогонь артилерії потрапила метеовежа у аеропорту.

Також повідомляється, що інформація, щодо просування українських військ в глибину Донецька, яка з’явилась у соцмережах, не відповідає дійсності.

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«В цілому ж, за добу, бандформування здійснили 69 обстрілів позицій сил АТО», - повідомляє прес-центр АТО.

Раніше штаб повідомляв, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою – розпочинаючи з 18 години, терористи здійснили 28 обстрілів позицій українських військових.