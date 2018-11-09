Яценюк: НФ вимагає ухвалити закон про державну мову

Закон повинен бути проголосований конституційною більшістю.

«У День української мови та писемності маємо одну головну вимогу - Верховна Рада України повинна якнайшвидше ухвалити і дати нашому народові довгоочікуваний закон про державну мову», - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк 9 листопада.

«Україна чекає на справедливий і демократичний закон про рідну мову», - написав він.

Лідер «Народного фронту» закликав всі національні сили - «Президента, Верховну Раду, всю громадськість об’єднатися навколо проекта, який готується до схвалення у другому читанні».

«Наш закон повинен бути проголосований конституційною більшістю. Нехай наш вибір покаже, що ми любимо свою мову не задля політичних кампаній, а задля майбутнього нашої держави і народу», - наголосив Арсеній Яценюк.