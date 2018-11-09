У мережу злили аудіозапис, на якому мер Львова Садовий називає Гандзюк "стєрвою" та звинувачує її у корупції

Сам Садовий визнав факт розмови і підтвердив свій голос на запису.

У Мережу потрапив аудіозапис, на якому мер Львова Андрій Садовий дуже різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Інформатор.

Нещодавно народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, який ввійшов до складу ТСК по розслідуванню замаху на Катерину Гандзюк та інших активістів, повідомив, що мер Львова Андрій Садовий доручав херсонському осередку «Самопомочі» збирати компромат на Гандзюк, коли вона ще була живою і працювала помічницею мера Херсона. За словами нардепа, Садовий, спілкуючись з активістами, озвучував на адресу Катерини погрози.

«З власних джерел у Херсонській області мені стало відомо про те, що керівництво політичної партії «Об’єднання Самопоміч» та особисто її лідер Андрій Садовий віддавали наказ місцевим партійним активістам Херсонщини збирати компромат та готувати публікації для дискредитації Катерини Гандзюк. При цьому, під час спілкування Андрія Садового з херсонськими активістами «Самопомочі» в бік Катерини лунали образи та погрози. Причиною цього стала діяльність Каті, яку Садовий охарактеризував наступним чином: «Курва Гандзюк розвалює місцевий осередок нашої партії»», – написав Мосійчук 7 листопада у Facebook.

У ході власного розслідування Інформатору вдалося отримати аудіозапис телефонної розмови людини, голос якої дуже схожий на голос Андрія Садового. На записі мова йде про Катерину Гандзюк. Щоби отримати більше інформації, редакція звернулася до Ігоря Мосійчука з проханням спростувати або підтвердити, чи писав він про те ж, що стало відомо виданню. Запис народний депутат направив у Генеральну прокуратуру України. Опрацювавши аудіозапис, ГПУ відповіла на звернення Мосійчука, підтвердивши його автентичність. Генпрокуратура встановила, що на аудіофайлі дійсно говорить Андрій Садовий, а його слова можна розцінити як образи та погрози Катерині Гандзюк.

У коментарі УНІАН речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила автентичність відповіді генерального прокурора Мосійчуку.

В Генпрокуратурі також повідомили, що наразі вирішується питання про реєстрацію зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до кримінального процесуального законодавства.

«Ваші звернення, а також доданий флеш-накопичувач з аудіофайлами буде долучено до зареєстрованого кримінального провадження, отриманій інформації буде надано належну правову оцінку», – говориться у відповіді ГПУ.

Аудіозапис, на якому голос мера Львова Садового різко висловлюється на адресу Катерини Гандзюк:

Сам Андрій Садовий на своїй сторінці в ФБ визнав факт розмови і підтвердив свій голос на запису.

"Щодо запису. Голос мій. Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йде мова на записі. Запис від 27 серпня 2018 року. Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується. З Катериною особисто знайомим не був. Доказів, які би підтверджували факти корупції, про які мені говорили в Херсоні, я так і не отримав. Вітаю пана Луценка з «вдалою спецоперацією». Вам вдалось тимчасово відвести увагу від замовників вбивства", - написав Садовий на своїй сторінці в ФБ.

Прес-секретар Садового у коментарі УНІАН підтвердила, що пост у соціальній мережі був опублікований Садовим та відображає його позицію. Сам мер Львова наразі перебуває у літаку, тому для уточнюючих запитань недоступний

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

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