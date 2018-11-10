Росія не планує зупиняти окупацію Криму - постпред України в ООН

Метою Кремля є тотальне військове панування в Чорноморському регіоні та за його межами.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія не планує зупиняти окупацію Криму, а постійна мілітаризація Азовського моря стала вкрай серйозною проблемою.

Про це він сказав під час лекції в Гарвардському університеті в п'ятницю, 9 листопада, передає ТСН.

Єльченко наголосив, що метою Кремля є тотальне військове панування в Чорноморському регіоні та за його межами.

"Наприклад, Крим часто використовується як штаб-квартира й база постачання російської військової участі в Сирії. Росія також змушує жителів Криму, в тому числі шляхом тиску чи пропаганди, брати участь у російських військових операціях за кордоном. Саме тому це не можна вважати суто українським або регіональним питанням", - зазначив постпред.

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За його словами, ця проблема має сильний стратегічний вплив на всю європейську безпеку. "Крим - це не лише тестовий майданчик для нового російського озброєння і потенційної зони для розповсюдження ядерної зброї, але також є ключовим елементом російської військової експансіоністської політики", - підкреслив дипломат.

Він додав, що РФ подвоїла свої військові сили на півострові та продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розгортання ядерної зброї, включаючи реконструкцію сховищ ядерних боєголовок.

Єльченко зазначив, що будівництво Керченського мосту Росією також загрожує тривалими негативними наслідками для прибережного й морського середовища Азовського моря, оскільки воно крім порушення свободи міжнародного судноплавства також суттєво шкодить екології: перешкоджає циркуляції води, збільшує ерозію і шкодить природоохоронним територіям.

"Цей міст простягається з території Росії на суверенну територію України, тим самим збільшуючи кількість важкої зброї, обладнання та військового персоналу в Криму... Тому, тут залишається серйозна загроза морського нападу з Азовського напряму в разі масштабної військової конфронтації", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Російська Федерація перемістила на проживання в окупований нею Крим 108 тисяч російських громадян.