РФ переселила в окупований Крим 108 тисяч росіян для зміни демографічного складу населення - Єльченко

Дипломат підкреслив, що Росія проводить цілеспрямовану політику зміни демографічного складу населення окупованого Криму.

Російська Федерація перемістила на проживання в окупований нею Крим 108 тисяч російських громадян.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН.

Він заявив, що Росія продовжує ігнорувати наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України до Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, серед іншого, цей наказ вимагає від РФ утримуватися від підтримання або застосування обмежень на можливість кримським татарам зберігати свої представницькі органи, і зокрема Меджлісу, а також гарантувати доступність освіти українською мовою.

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"Незважаючи на чіткий смисл цього наказу, цілий рік пройшов і Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс, а кількість студентів, що навчається українською мовою зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до лише 172 у 2017-2018 академічному році. Приділіть увагу і подумайте про ці цифри - понад 13 тисяч і 172. Оце так різниця", - наголосив Єльченко.

"Додайте до цього факту, що впродовж періоду 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, за час окупації Росією Криму в російську армію покликані більше 12 тисяч жителів півострова. Цієї осені планується призов ще близько 3 тисяч кримчан. В період окупації з 2014 року РФ вже організувала сім призовних кампаній для жителів Криму. Докази цього злочину українською стороною спрямовані в Міжнародний кримінальний суд (МКС).