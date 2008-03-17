У НУ-НС вважають, що Тимошенко робить велику помилку

Лідер фракції “Наша Україна - Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає «великою політичною помилкою» іти на позачергові вибори міського голови Києва без єдиного кандидата від демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв’ю журналістам.

«Є ще одна така «дрібниця», яка зараз мало кого цікавить – єдиний кандидат від демократичних сил» – зазначив В.КИРИЛЕНКО. За його словами, на сьогодні такого кандидата немає.

На думку В.КИРИЛЕНКА, говорити про дострокові вибори Київського мера при відсутності єдиного кандидата – означає «йти на провал позачергових виборів». В такому разі можливий результат, «проти якого ми так завзято боремось».