У Раді з`явився проект постанови про зняття Черновецького

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про призначення позачергових виборів Київського міського голови”.

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, проект внесений народними депутатами України, членами Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ (блок НУ-НС), Ольгою БОДНАР (БЮТ), Сергієм ПОДГОРНИМ (БЮТ) та іншими.

В проекті документа його автори пропонують призначити позачергові вибори Київського міського голови на останню неділю сімдесятиденного строку з дня набрання чинності цією Постановою.

Прийняття зазначеного рішення автори постанову обґрунтовують “невиконанням та порушеннями законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, низькою ефективністю роботи Київського міського голови ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Л.М. та очолюваної ним міськдержадміністрації”, а також “його бездіяльністю у вирішенні гострих проблем розвитку м. Києва, наявністю грубих порушень в організації діяльності Київської міської ради, некерованістю з боку Київського міського голови соціально-економічними процесами у місті Києві”. При цьому автори документа вказують на “наявність рішень судів про визнання розпоряджень Київського міського голови незаконними”.

Відтак, відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України, статті 74, частини п’ятої статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 23 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” а також, враховуючи чисельні звернення громадських організацій та громадян міста Києва, беручи до уваги результати роботи Робочої групи і звернення Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 року, висновки Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування від 17 березня 2008 року, народні депутати пропонують ВР прийняти рішення про призначення позачергових виборів Київського міського голови.