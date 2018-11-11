Понад тисяча дніпрян зустрілася з учасниками президентських праймеріз УКРОПу

За словами фаворита праймеріз, народного депутата Олександра Шевченка, наступні вибори президента можуть стати вирішальними в історії України.

11 листопада учасники президентських праймеріз УКРОПу, Олександр Шевченко, Ірина Головатенко й Оксана Тунік-Фриз, презентували свої передвиборні програми мешканцями Дніпра та Дніпропетровської області. Захід у місцевому культурно-діловому центрі «Менора» зібрав понад 1000 укропівців та прихильників політсили.

За словами фаворита праймеріз, народного депутата Олександра Шевченка, наступні вибори президента можуть стати вирішальними в історії України. Найвищу посаду в державі повинен посісти той кандидат, який зможе дати відсіч корумпованим чиновникам, що 27 років грабували український народ. «Всіх українців сьогодні використовують як маріонеток. Нас розділили і зробили рабами. Нас довели до жебрацтва, а тепер, кидаючи якусь кістку, кажуть, що ми маємо служити тому чи іншому політику. Я хочу, щоби всі зрозуміли – питання не в тому, хто піде в президенти. Питання в тому, хто зможе побороти тих, хто був 27 років при владі», – заявив Олександр Шевченко.

Зі свого боку, голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко зазначив, що влада кілька разів намагалася зірвати зустріч учасників праймеріз з дніпрянами. Дніпропетровщина мала заслухати їхні програми ще 20 жовтня, втім політсилі кілька разів відмовляли в наданні приміщень. Усе через те, що керівництво країни не хоче, аби українці чули правду. «УКРОП зародився тут, у Дніпрі, завдяки вихідцям із Дніпропетровської області, які загинули на фронті. 449 полеглих воїнів – це найбільша кількість з-поміж усіх областей. На цій війні вже загинуло більше українців, ніж у всіх локальних війнах, в яких брала участь наша держава. Але ми досі не бачимо реалістичного сценарію, за яким влада хоче повертати втрачені території», – заявив Тарас Батенко.

До слова, крім того Тарас Батенко сьогодні мав зустріч із представниками районних осередків УКРОПу Дніпропетровщини. Під час неї політик закликав однопартійців працювати над тим, щоби осередки ставали ще потужнішими. Голова УКРОПу пообіцяв усіляко підтримувати ініціативи, зокрема організувати активне інформаційне висвітлення діяльності укропівців Січеславського краю.

Водночас народний депутат від політсили Андрій Денисенко наголосив на тому, що платформа «Українського об’єднання патріотів» на чолі з майбутнім кандидатом у президенти стане основою для формування так званої третьої сили, на яку чекає вся Україна. «УКРОП не став черговим технічним проектом. Завдяки праймеріз, завдяки тому великому туру, який роблять Олександр Шевченко, Ірина Головатенко й Оксана Тунік-Фриз, вся Україна бачить – партія відроджується, вона має нову кров», – заявив Андрій Денисенко.

Тим часом народний депутат Валентин Дідич закликав дніпрян об’єднатися й зробити вірний стратегічний вибір у березні 2019 року. «Ми дали перший бій путніським недобиткам саме в Січеславському краї. Ми захистили цю землю від «руського міра», ми гартувалися тут. Рух проти російської агресії в Дніпрі очолив Ігор Коломойський, який взяв на себе відповідальність, який організував усіх патріотів. Захист всієї України почався звідси», – наголосив політик.

Зауважимо, фінальна частина президентських праймеріз УКРОПу стартувала 28 вересня у Луцьку й завершиться 18 листопада в Києві. За цей час учасники праймеріз презентують свої програми в усіх областях України, кожна з яких обере переможця. Наразі фаворитом перегонів із 20-ма перемогами є Олександр Шевченко. Остаточні результати праймеріз стануть відомі на великому з’їзді УКРОПу, який відбудеться 5 грудня у столиці України.