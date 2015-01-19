На вихідні бойовики з важкої артилерії обстріляли Луганську область, поранено жінку

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, оголошені 17 січня домовленості про припинення вогню в Луганській області на період Хрещення (18 і 19 січня) зірвані бойовиками. Вчора в другій половині дня населені пункти і місця дислокації силовиків на контрольованій Україною території області піддалися інтенсивному обстрілу з артилерії, мінометів, «Градів» і стрілецької зброї.

У зоні обстрілу опинилися Трьохізбенка (декілька обстрілів артилерією і мінометами, інформація про руйнування і потерпілих з'ясовується), Щастя (обстріл з артилерії місцевості біля автостанції, пошкоджено фасад будівлі), Тошківка (артилерійський обстріл з боку окупованого козаками Кіровська, в селі пошкоджено три житлових будинки і дві квартири в багатоповерховому будинку), Попасна (близько 18.00 - обстріл з артилерії, руйнувань інфраструктури немає), Станиця Луганська і Валуйське (кілька обстрілів артилерією і мінометами, інформація про потерпілих з'ясовується).

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У Горському, яке обстріляли з артилерії близько 12.00, осколкові поранення дістала 83-річна жінка, зараз вона перебуває в лікарні.

Кримське Новоайдарського району протягом вчорашнього дня двічі обстріляли з «Градів», востаннє - о 22.00. Снаряди вибухнули на околиці, руйнувань житлового сектора та інфраструктури не зафіксовано.

У першій половині дня електрику встигли відновити, тому світло, центральна вода, а також газ у Кримському є. Зараз на околицях села продовжуються перестрілки з автоматичної зброї між бойовиками і українськими силовиками.