Опубліковано відео обстрілу Донецького аеропорту "Градами" з житлових кварталів міста

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, який також і оприлюднив відео.

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«Також терористи не припиняють вогонь по позиціях сил АТО з реактивних систем залпового вогню, артилерії і мінометів у Артемівському, Мар’їнському, та Ясинуватському районах Донеччини, а також Попаснянському районі Луганщини», - йдеться у повідомленні РНБО.

Раніше повідомлялось, що з ранку мешканці всіх районів Донецька чують безперервно вибухи та канонаду важкої артилерії. Місцеві жителі повідомляють про активні бойові дії в районі Путилівського мосту, який веде від аеропорту в місто. У повідомленнях очевидців ідеться начебто також і про руйнування самого мосту.