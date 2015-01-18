Опубліковано відео обстрілу Донецького аеропорту "Градами" з житлових кварталів міста
В суботу, о 16:30, бойовики вели вогонь з РСЗВ БМ-21 «Град» прямо з житлових кварталів Донецька.
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, який також і оприлюднив відео.
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«Також терористи не припиняють вогонь по позиціях сил АТО з реактивних систем залпового вогню, артилерії і мінометів у Артемівському, Мар’їнському, та Ясинуватському районах Донеччини, а також Попаснянському районі Луганщини», - йдеться у повідомленні РНБО.
Раніше повідомлялось, що з ранку мешканці всіх районів Донецька чують безперервно вибухи та канонаду важкої артилерії. Місцеві жителі повідомляють про активні бойові дії в районі Путилівського мосту, який веде від аеропорту в місто. У повідомленнях очевидців ідеться начебто також і про руйнування самого мосту.