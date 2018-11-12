УКРОП вимагає пояснень через затримку на КПП автобусів, що прямували на праймеріз партії у Краматорську

Після тривалої й неодноразової перевірки документів через КПП пропустили лише один автобус з п'яти.

Представники партії УКРОП закликали правоохоронців пояснити причину посиленої перевірки п’ятьох автобусів на межі Луганської та Донецької областей 10 листопада.

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Як зазначається на сайті політсили, 250 пасажирів цих автобусів прямували у Краматорськ на зустріч з учасником президентських праймеріз партії, народним депутатом Олександром Шевченком.

Громадяни звернулися до партійців з відповідною скаргою на дії працівників КПП на межі областей.

«Тут пасажирів автобусів, серед яких були діти, волонтери, учасники антитерористичної операції, інваліди та просто патріоти, попросили вийти на вулицю та почали ретельно перевіряти документи, роблячи це дуже повільно», - зазначено в повідомленні.

На цьому перевірка, як стверджується, не завершилась. В подальшому правоохоронці запропонували скласти в кожному автобусі список пасажирів, вказавши прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання. Проте й після цього затримання автобусів не припинилося – списки пасажирів не прийняли, і людей знову почали перевіряти.

Зазначається, що після тривалої й неодноразової перевірки документів через КПП пропустили лише один автобус. На місце прибув керівник Кремінського районного відділення Нацполіції України у Луганській області, який особисто почав перевіряти документи пасажирів.

«Протягом усіх зазначених подій, за інформацією заявників, повз контрольно-пропускний пункт проїжджало багато інших автобусів, зокрема з країни-агресора та до неї, які ніхто не зупиняв. Під час перевірки документів працівники контрольно-пропускного пункту погрожували, що заборонять усім автобусам продовжувати рух взагалі або викличуть групу захоплення», – зауважили в партії.

В УКРОПі закликали пояснити, з якою метою здійснювалася перевірка документів пасажирів, відповідно до якого нормативно-правового акту вживалися такі дії та яка посадова особа з правоохоронних органів віддала відповідне розпорядження.

19 вересня повідомлялося, що УКРОП починає фінальну частину президентських праймеріз.

За словами глави УКРОП, народного депутата Тараса Батенка, головна мета праймеріз - обрання того кандидата, чия програма отримає найбільшу підтримку однопартійців і прихильників політсили.