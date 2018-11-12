Клімкін: після псевдовиборів в ОРДЛО "весь світ сміється з РФ"

Глава МЗС заявив, що увесь світ сміється з РФ, але місцевим мешканцям на окупованому Донбасі не до сміху.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про все більшу ізоляцію Російської Федерації на міжнародній арені після проведення псевдовиборів на окупованій частині Донбасу.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"З Кремля вже встигли привітати своїх маріонеток з фейковими виборами. Ну що сказати, самі придумали, самі провели, самі себе вітають! Ізоляція РФ у світі все більш очевидна. Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих Росією українських територіях не до сміху...", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.

Сьогодні у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пригрозили владі Російської Федерації новими санкціями після проведення псевдовиборів на Донбасі. Також у США наголосили, що маріонеткові формування "ДНР" і "ЛНР" та збройні угруповання бойовиків мають бути розформовані.

У Британії засудили псевдовибори та закликали РФ вивести війська з Донбасу. Британські дипломати переконані, що незаконно проведені 11 листопада псевдовибори підривають зусилля із урегулювання ситуації на Донбасі.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон засудили так звані «вибори» на окупованому Донбасі як протиправні та нелегітимні.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявив, що псевдовибори на окупованій частині Донбасу без згоди України, без припинення вогню і відведення важкого озброєння є недійсними.