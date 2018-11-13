﻿Жебрівський про псевдовибори на Донбасі: Путін хотів показати, що буде розмовляти виключно з Трампом

Жебрівський вважає, що "виборами" на Донбасі Путін принижує статус Європи.

Організовуючи "вибори" на окупованих територіях Донбасу, Росія намагається продемонструвати, що президент РФ Володимир Путін буде спілкуватися тільки з президентом США Дональдом Трампом.

Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Чому Росія так поспішала з виборами на Донеччині і Луганщині? Перше – щоб принизити статус Європи і щоб показати, що нормандський формат, який включає [канцлера Німеччини Ангелу] Меркель і [президента Франції Еммануеля] Макрона, нічого не дає. Росія хотіла показати, що Путін буде розмовляти виключно з Трампом. Можливо, ще з китайцями, але щодо інших питань", – сказав він.

За словами екс-голови обладміністрації, ще однією причиною для проведення "виборів" стало бажання Москви посадити бойовиків за стіл переговорів, про що говорить Путін "вустами" свого кума, Віктора Медведчука.

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Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.

Сьогодні у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пригрозили владі Російської Федерації новими санкціями після проведення псевдовиборів на Донбасі. Також у США наголосили, що маріонеткові формування "ДНР" і "ЛНР" та збройні угруповання бойовиків мають бути розформовані.

У Британії засудили псевдовибори та закликали РФ вивести війська з Донбасу. Британські дипломати переконані, що незаконно проведені 11 листопада псевдовибори підривають зусилля із урегулювання ситуації на Донбасі.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон засудили так звані «вибори» на окупованому Донбасі як протиправні та нелегітимні.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявив, що псевдовибори на окупованій частині Донбасу без згоди України, без припинення вогню і відведення важкого озброєння є недійсними.