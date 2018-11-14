Злам месенджера та розкішна нерухомість в Туреччині: ЗМІ розповіли, чому Продан втік з країни

Колишній глава ДФС, як стверджується, придбав елітні особняки в турецькому Бодрумі, витративши на це понад 2 мільйони євро.

Колишній керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан втік з країни у зв'язку з тим, що правоохоронці зламали його листування в месенджері та знайшли там докази незаконного збагачення.

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Про це у своєму матеріалі для "Цензор.НЕТ" пише його головний редактор Юрій Бутусов.

«У посадовця було кілька телефонів, в тому числі один - китайський, але змінюючи телефони, він через неграмотність припустився ключової помилки - він не видаляв месенджери, після переустановки на новий телефон старе листування зберігалось, і в своєму "Телеграмі", який скачала СБУ, Продан продовжував вирішувати чимало найсекретніших питань», - зазначає автор.

В месенджері, як стверджується, зафіксовано, хто і скільки хабарів передає Продану.

Крім того, листування колишнього глави ДФС стосується і таємної купівлі ним двох елітних особняків в Туреччині, в курортному місті Бодрум. Купівля здійснювалася через довірених осіб

Бутусов вказує, що ключовою довіреною ланкою у "відмиванні" корупційних коштів є Максим Павицький - кум Продана, на якого оформлялася нерухомість.

Сама угода, як стверджується, була оформлена через посередника - одеського бізнесмена Віталія Астахова.

"Найдорожчий комплекс в Туреччині "Мандарин", там у принців Катару будинки" – наводить Бутусов слова Павицького про два будинки.

Як зазначає автор, з листування зрозуміло, що пропозицію придбати обидва будинки Продану зробив Астахов, дивився вілли Павицький. Сам Продан на огляд свого майна спочатку не виїжджав.

Дану нерухомість колишній керівник ДФС, як зазначається, не вніс у свою декларацію, яку заповнював як держслужбовець. На два турецьких будинки Продан, за словами Бутусова, витратив 2,4 мільйона євро.

«Продана планувалося заарештувати прямо на засіданні Кабміну 11 липня. Але його покровитель прем'єр-міністр Гройсман сказав, що Продан піде з посади сам, і що не варто розгойдувати владу перед виборами. Тому Продан пішов, і його справу передали до САП, яка готує підозру і діє швидкими темпами, що не могло не стурбувати Продана - з такими доказами йому не вдасться відвертітись, - наголошується в матеріалі.

Автор вказує на політичне підгрунтя справи Продана – вона виникла одразу, як його покровитель прем'єр Гройсман 21 червня ухвалив рішення про допуск в митні зони для боротьби з контрабандою підрозділів Нацполіції. Раніше це була сфера виняткових повноважень СБУ.

«Гройсман втрутився в діяльність главку "К", по суті зіграв проти президента Порошенка на користь міністра МВС Арсена Авакова, і удар у відповідь виявився нищівним. Це показує, що компромат на Продана був вже давно підготовлений, але поки він був слухняним, його терпіли, але як тільки Гройсман собі дозволив самостійні дії - справа отримала хід. Справа Продана насправді прямо веде до Гройсмана і б'є по перспективам його самостійної політичної кар'єри, про яку Гройсман мріяв», - підсумовує Бутусов.

Раніше повідомлялось, що Мирослав Продана викликали до САП на 15 листопада.

В свою чергу Мирослав Продан заявив, що знаходиться в німецькій клініці, на цей тиждень у нього призначена планова операція.

«Я виїхав з України ще 8 днів тому, перебуваю в Німеччині. Виїхав на автомобілі на абсолютно законних підставах. Після лікування повернуся в Україну. Чотири з половиною місяці звертався до САП та ГПУ з пропозицією прийти і дати пояснення. Мені жодного разу не відповіли. Повістку прислали вже після того, як я поїхав. Виписали повістку заднім числом. Підозрюю, зробили це умисно», - прокоментував він.

В той же час, журналіст Євген Плинський заявив, що насправді Продан втік з України в Молдову. На підтвердження він опублікував відповідний документ.

«Публікую документ, згідно з яким Мирослав Продан 5 листопада о 06.20 залишив територію України на молдавському автомобілі через п/п "Могилів-Подільський" та направився в Кишинів. В той же день, о 14.04 відбув з Кишинева на літаку до Варшави. Цікаво що цей маршрут зовсім не "в'яжеться" з його заявою про те, що він знаходиться на лікуванні в Німеччині», – йдеться в повідомленні Плінського в Facebook.

Журналіст зазначив, що дорога з Вінниці до Кишинева – 500-550 км – з проходженням кордону і розбитими дорогами. До Києва - 260 км, звідки набагато зручніше вилетіти до Німеччини.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про персональні претензії до Продана за те, що його підлеглі пропускають контрабанду. Також Луценко розповів про тиск на правоохоронні органи з боку ДФС під час розслідувань злочинів на митницях.