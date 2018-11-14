Новий посол Угорщини прибув в Україну

Угорський дипломат вивчає українську мову.

Новий посол Угорщини Іштван Ійдярто прибув в Україну.

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Про це у "Твіттері" повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. "Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó)", - повідомив Боднар.

"Домовилися працювати над позитивним порядком денним двосторонніх відносин. Пан посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності", - зазначив заступник глави МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття із Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході Угорщини.