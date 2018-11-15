Конфісковані гроші Януковича мають працювати на нацбезпеку України – нардеп

Конфісковані у Віктора Януковича кошти мають працювати на національну безпеку України.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник.

Він нагадав, що вчора міністр оборони Степан Полторак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували уряду свої пропозиції щодо розподілу коштів спецконфіскату.

«Це кошти, які в минулому році Генеральна прокуратура під керівництвом Луценко вилучила з заарештованих в Україні активів, які належать Януковичу та афілійованим з ним особам, у порядку спецконфіскації, – цитує Івана Вінника прес-служба політика. – Мова іде про мільярди доларів, які були виключені на українську армію, на підвищення безпеки і оборони, на соціально-економічний розвиток нашої держави».

Станом на початок 2018 року, залишалося ще 7,6 млрд гривень. План розподілу саме цих коштів вчора запропонували міністри.

«Окремо хочу зупинитися на дуже вдалій пропозиції міністра внутрішніх справ скерувати 2 мільярди гривень на квартирне забезпечення працівників правоохоронних органів. І не просто шляхом безпосереднього покриття вартості квартири, а шляхом внесення цих коштів у статутний капітал державної іпотечної установи. За рахунок цих коштів вже у наступному році більше двох тисяч поліцейських стануть власниками квартири, яку вони зможуть оплачувати на пільгових умовах, без додаткових витрат по відношенню до їхньої заробітної плати», – сказав нардеп.

Іван Вінник зазначив, що ця програма була напрацьована у Комітеті з питань нацбезпеки і оборони ще три роки тому, але не працювала раніше через бюрократичні проблеми.