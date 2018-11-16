Росія відправила частину морських сил біля Криму на новий плацдарм - прикордонники

Загалом, за словами Слободяна, процес збільшення військового компоненту РФ в Азовському морі був поступовий, Україна також збільшує свою присутність на Азові.

Росія перенаправила частину морських сил біля тимчасово окупованого Криму на новий плацдарм - в акваторію Азовського моря.

Про це в коментарі УНІАН сказав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Процес збільшення військового компоненту (Росії – УНІАН) в Азовському морі був поступовий. Росія збільшила свою присутність, але тут швидше можна говорити про перегрупування певних морських сил для ймовірних дій на Азовському морі, тобто перенацілення кораблів, які знаходяться біля тимчасово анексованого півострова, на новий плацдарм, яким є Азовське море», - повідомив Слободян.

За його словами, Державна прикордонна служба в межах своєї компетенції «не сидить склавши руки», а посилює присутність на Азовському морі. «Ми отримали і нові катери, і відремонтували та поставили у стрій наш корабель «Донбас», він зараз в Азовському морі виконує завдання», - сказав Слободян.

Як зауважив помічник голови ДПСУ, всі дії служба виконує спільно зі Збройними силами, з Військово-морськими силами, оскільки охорона та оборона і берегової лінії, і, власне, території України є задачею для всіх сегментів національної безпеки та оборони.

«Усі заходи відпрацьовуються спільно в рамках єдиного задуму штабу операції Об’єднаних сил, РНБО, і тільки з комплексним залученням усіх наявних ресурсів можна розраховувати, що будь-яка агресія Росії на даному напрямку буде мати адекватну відповідь», - резюмував він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «ПРО невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.

7 листопада Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.