Росія може в короткі терміни перекрити Керченську протоку для українських кораблів - Тука

Він припускає, що Москва може вдатися до таких дій у відповідь на затримання Україною 15 кораблів, що в порушення українського законодавства заходили в закриті порти тимчасово окупованого Криму.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що у Росії є можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку для українських та іноземних кораблів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Дійсно, у Росії такі можливості є, і не треба на це заплющувати очі і робити вигляд ніби це нас не стосується. Дійсно, Росія має фізичні можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку, таким чином заблокувати рух будь-яких суден, українських чи міжнародних, через Керченську протоку. Це відповідає дійсності», - сказав Тука.

«Чи застосує такі дії РФ, передбачити зараз я не берусь, в цілому припускаю, що може й застосувати у відповідь на дії України щодо цих затриманих 15 кораблів. Очікувати на розвиток подій, я думаю, треба протягом кількох днів, можливо, на вихідні будуть якісь рішення», - додав він.

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При цьому Тука висловив переконання, що член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клінцевич є «невдалою копією» лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жириновського. «Це людина постійно виступає з мілітаристськими радикальними закликами і весь час позиціонує себе «витязем руського миру». Насправді, ця людина не має жодної влади, окрім можливості виступати на ефірах», - вважає він.

Як відомо, раніше член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клинцевич на своїй сторінці в Facebook прокоментував затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування закритих портів окупованого Криму, заявивши, що Росія «за хвилини» здатна закрити Азовське море українським суднам.

Як повідомляв УНІАН, Україна арештувала чи ввела інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Криму. Раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що російський окупант намагається посилити ескалацію на Азовському морі, і в цьому контексті Маріупольський напрямок є одним з найважливіших у контексті створення передумов протидії.