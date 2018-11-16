СБУ провела бесіду з ректором закарпатського інституту через його антиукраїнський виступ у Будапешті

Зустріч була ініційована у межах розгляду звернення, що надійшло до СБУ від одного з народних депутатів стосовно виступу ректора.

Ректора Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ та депутата обласної ради Ілдіку Орос викликали на бесіду до Служби безпеки України через її виступ у Будапешті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ в Закарпатській області Людмила Коршунова.

За її словами, зустріч була ініційована у межах розгляду звернення, що надійшло до СБУ від одного з народних депутатів стосовно виступу ректора в Будапешті.

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«Ректор Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ Ілдіка Орос була запрошена до управління СБУ в Закарпатській області на бесіду з питань, викладених у депутатському зверненні», - прокоментувала Коршунова.

Вона також додала, що розмова з Орос відбулася виключно в межах чинного законодавства України.

«Розмова пройшла коректно та в спокійній обстановці», - додала керівник прес-групи і ще раз наголосила, що йдеться виключно про бесіду.

Як інформують місцеві ЗМІ, 23 жовтня Орос виступила у Будапешті з промовою в рамках заходу з відзначення річниці антирадянської революції 1956 року.

У своїй промові, опублікованій на офіційному сайті Закарпатського угорського інституту, ректор нагадала про складну історію Закарпаття та ставлення до угорців, які жили в регіоні, за часів Радянського союзу.

Також Орос зазначила: «Коли Угорщина змогла попрощатися з радянською окупацією, ми, закарпатці, наївно подумали, що прийде новий світ. Незабаром нам довелося усвідомити, що в Європі лікувалися тільки симптоми захворювання, але хвороба залишилася глибоко в її організмі. Комуністично-фашистські манери управління ХХ століття присутні і сьогодні, особливо в Україні».

Ректор наголосила на тому, що останнім часом для телеканалів стало звичною справою випускати програми, в яких знeважливо говорять про угорців і цим вводять в оману громадську думку.

«Руйнують наші історичні пам’ятники, наші меморіальні дошки, переписують нашу історію… Підірвали штаб-квартиру KMKSZ. У містах молоді люди, які прикривають свої обличчя, організовують демонстрації зі смолоскипами і викрикують: «Мадярів на ножі!» - заявила Орос у промові.