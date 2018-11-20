Залишилась травма після Першої світової: посол пояснив, чому Угорщина конфліктує із сусідами

Український дипломат наголосив, що доки угорська влада намагатиметься повернутися в минуле, проблема буде загострюватися.

У наших «угорських друзів» є травма, яка виникла після Першої світової війни, коли великі частини тодішньої Угорщині опинилися в різних державах.

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Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

“Я хочу сказати, що той етап відносно Угорщини, який проходимо ми, його проходила уже Словаччина і в ще гіршому стані, але там було все більш менш вирішено. Зараз дуже непрості стосунки Угорщини з Румунією – теж з цієї ж теми стану національної угорської меншини в ООН і там ідеться про оголошення автономії, яка не відповідає інтересам Румунії. Тому нам потрібно ставитись до цього процесу спокійно, жорстко, там де потрібно – конструктивно, а головне – наші угорські партнери повинні нарешті зрозуміти, що так, як вони хочуть уже не буде”, - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що доки угорська влада намагатиметься повернутися в минуле, проблема буде загострюватися.

“Вороття в минуле не буде”,- наголосив Кулеба.