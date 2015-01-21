Україна посилила охорону кордону з Придністров'ям

Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.

"Вчора особовий склад 27-ї бригади Нацгвардії здійснив марш основних сил в райони виконання службово-бойових завдань з посилення ділянок Придністровського сегменту українсько-молдовського кордону", - сказав Лисенко.

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За його словами, посилення здійснюється для недопущення незаконного переходу держкордону, збройних конфліктів та інших провокацій.

Раніше повідомлялось, що у невизнаному Придністров'ї близько 400 військовослужбовців Оперативної групи російських військ приступили до занять. У ході навчань задіяно більше 30 одиниць бойової та спеціальної техніки. Особливу увагу планується приділити підготовці особового складу до дій в складі малих тактичних груп.