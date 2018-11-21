На Amazon продають товари з символікою "ДНР" - МЗС відреагувало

МЗС звернулося до засновника Amazon "з наполегливим закликом" зняти з сайту товари з символікою "ДНР".

Посольство України в США звернулося до засновника всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com Джеффа Безоса "з наполегливим закликом" зняти з сайту товари з символікою "ДНР".

Про це повідомляє Посольство України в США на сторінці в Facebook.

"Ми звертаємося у зв'язку з тим, що увагу посольства та української громади привернуло те, що на сайті Amazon.com продаються товари з символікою так званої "Донецької Народної Республіки", - йдеться у зверненні.

"Ми переконані, що продаж товарів з символікою "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, не несе ніяких посилань до світу і поваги до людського життя, а підтримує пропаганду РФ проти територіальної цілісності України" , - підкреслили в посольстві.

Читайте такожТелеканал "NewsОne" перевірять через карту України без Криму

"Я переконаний, що зняття зазначених товарів з сайту Amazon.com відновить високу репутацію інтернет-магазину, визнаного споживачами по всьому світу, в тому числі мільйонами українців", - заявив посол України в США Валерій Чалий.

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" і "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, на засіданні в Раді скористалися картою України без Криму.