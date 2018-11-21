Порошенко: наступного року десантні підрозділи отримають на озброєння Javelin

Воїни-десантники поступово отримують нові та модернізовані зразки озброєння, військової техніки та сучасні засоби зв’язку, які дозволяють виконувати бойові завдання будь-якої складності.

Президент Петро Порошенко заявив, що наступного року підрозділи десантно-штурмових військ отримають на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, бронетранспортери БТР-3ДА та БТР-4, вантажні та спеціальні автомобілі та командно-штабні машини «Світязь».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України на базі навчального центру ДШВ ЗСУ у Житомирській області.

За його словами, воїни-десантники поступово отримують нові та модернізовані зразки озброєння, військової техніки та сучасні засоби зв’язку, які дозволяють виконувати бойові завдання будь-якої складності.

«За останні роки на озброєння десантно-штурмових військ подано близько 150 новітніх зразків озброєння та військової техніки. Це БТР-3ДА, протитанкові ракетні комплекси «Стугна» та «Корсар», - зауважив президент.

Крім того, він відзначив, що десантні підрозділи забезпечені новітніми засобами зв’язку, у тому числі іноземного виробництва.

За словами Порошенка, в рамках матеріально-технічної допомоги від іноземних партнерів надійшло близько сорока одиниць броньованих та санітарних автомобілів типу «Хаммер».

«Наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ бронетранспортерами не тільки БТР-3ДА, а й БТР-4, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними машинами «Світязь», протитанковими ракетними комплексами, в тому числі і Javelin», - підкреслив глава держави.