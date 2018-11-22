Аваков розповів про важливу роль України у поразці росіянина в Інтерполі

Очільник МВС заявив, що особисто зустрічався із представниками країн-членів Інтерполу.

У програші російського кандидата на виборах голови Інтерполу важливу роль відіграли лобістські зусилля України.

Про це виданню «Обозреватель» повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зазначив, що висловлені ним аргументи були почуті представниками країн-членів Інтерполу.

"На рішення вплинули потужні лобістські зусилля нашої делегації. Особисто зустрічався із представниками країн-членів Інтерполу. У підсумку наші аргументи й доводи, висловлені під час низки двосторонніх переговорів, були почуті більшістю делегацій", — повідомив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Дубаї відкрилася 87-а сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, де серед іншого тривали консультації щодо кандидатури нового президента. Наприкінці вересня зник тодішній президент Інтерполу Мен Хунвей, а потім він з'явився в Китаї, де щодо нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Раніше "фаворитом" на виборах називали генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006-го по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

19 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі в разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.

Сьогодні, 21 листопада, президентом Інтерполу було обрано представника Південної Кореї Кім Чон Яна.