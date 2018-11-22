Програв битву за Інтерпол через фото: політолог назвав ключову помилку російського кандидата

Політолог назвав ключову причину поразки російського генерала у битві за посаду президента Інтерполу.

Одним з визначальних факторів, які вплинули на програш претендента від Росії на виборах голови Інтерполу - генерал-майора МВС РФ Олександра Прокопчука – був факт його роботи на російську Службу зовнішньої розвідки.

Про це сайту "Сегодня" розповів політолог Олександр Палій, коментуючи переконливу перемогу кандидата від Південної Кореї над росіянином після підсумкового голосування на Генасамблеї цієї міжнародної організації та скандали навколо претендента з РФ.

Читайте такожАваков розповів про важливу роль України у поразці росіянина в Інтерполі

"Безумовно, підсумки виборів голови Інтерполу це – успіх України. І він значною мірою викликаний саме тим, що російський кандидат (те, що він генерал МВС РФ було зрозуміло) час від часу фотографувався із позначкою російської розвідслужби. Це було не дуже гарною іміджевою дією з точки зору перспектив кар'єри в Інтерполі. Тобто він з таким значком показував, що у нього є досвід роботи в російській Службі зовнішньої розвідки. Відповідно це вплинуло і обурило багатьох людей (на міжнародному політичному рівні, – Авт.)", – підкреслив експерт.

При цьому, за його словами, незважаючи на формування негативної громадської думки на міжнародному рівні, існувала загроза перемоги російського кандидата.

"Його перемога була майже реальною, і ця загроза була досить проблемною для України на якомусь етапі. Не все було так просто, скажімо так. Вважаю, що була дуже важлива позиція американців. Коли Україна підняла галас, а нашу позицію в цій міжнародній організації підтримали Литва і деякі пострадянські країни, і коли США приєдналися до цього питання, такий крок серйозно позначився на формуванні підсумкової консолідованої позиції більшості країн", – пояснив він.