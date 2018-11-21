Швеція закликала Україну прискорити процес втілення реформ

У Швеції також запевнили, що продовжать докладати зусилля для захисту територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом закликала Україну прискорити процес втілення реформ.

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Про це глава МЗС Швеції повідомила у мікроблозі Twitter. "У цей день п'ять років тому в Києві розпочалися протести на Майдані. Подальше прискорене проведення реформ буде найкращим засобом для вшанування тих, хто загинув у прагненні до кращої України. Швеція продовжить захищати територіальну цілісність України та активно підтримуватиме подальші реформи", - наголосила Вальстрьом.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади режиму Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів.

Зокрема, Кабінет міністрів 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яка мала бутипідписана на Вільнюському саміті«Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» у ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності у Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч людей.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція Гідності.

У лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками у центрі Києва загинули понад 100 осіб, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. осіб.