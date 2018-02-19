Фінляндія готова відправити миротворців на Донбас

Конфлікт в Україні – велика проблема для Європи, заявив президент Фінляндії.

Фінляндія готова брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, якщо буде прийнято відповідне рішення.

Про це заявив президент країни Саулі Нійністе, йдеться на сайті канцелярії глави фінського держави. Він зазначив, що конфлікт в Україні – велика проблема для Європи, і якщо Фінляндія може якось допомогти її вирішити, вона готова це робити.

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"Мова йде про одну з найбільш серйозних проблем в Європі...Якщо угода буде створена і якщо вона буде широкомасштабним мандатом ООН - то так, в інтересах Фінляндії відкрити цей європейський замок", - заявив Ніиністе.

Як відомо, Швеція заявила про готовність брати участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо Росія і Захід погодяться на це.