Парубій пропонує депутатам розглядати зміни до Конституції після внесення змін до Бюджетного кодексу

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя схвалив законопроект про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору).

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує народним депутатам розглядати проект закону про внесення змін до Конституції України щодо вступу України до ЄС та НАТО після законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час засідання парламенту.

За його словами, під час перерви Комітет з питань правової політики та правосуддя схвалив законопроект про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

Він додав, що це означає наявність усіх законних передумов для того, аби вже сьогодні розглянути цей законопроект у сесійній залі.

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"Після розгляду проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України я буду пропонувати вам, щоб ми перейшли до розгляду проекту змін до Конституції", - сказав Парубій і висловив сподівання, що депутати підтримають цей законопроект.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України у ЄС та НАТО.