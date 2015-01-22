Кабмін розглянув і передав Раді постанову про визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час відправлення гуманітарної допомоги на Донбас заявив віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Сьогодні бойовики зі зброєю в руках не дають відновити системи життєзабезпечення, відновити нормальне життя на території України», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Із Харкова в Донецьку та Луганську області відправили вантажівки з 330 т гуманітарної допомоги.

Читайте такожСБУ: Захарченко є основним підозрюваним у справі про розстріл автобусу під Волновахою 14 січня український уряд і МЗС закликали міжнародні організації, західних партнерів на політичному рівні визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями й вжити відповідні заходи міжнародного правового реагування стосовно цих угрупувань.

Крім того, 14 січня Верховна Рада України прийняла звернення до Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії із закликом подовжити дію санкцій проти Росії й визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями.

19 січня генпрокурор України Віталій Ярема повідомив, що Генеральна прокуратура України звернеться до адміністративного суду з вимогою визнати “ДНР” та “ЛНР” терористичними організаціями. За його словами, Верховна Рада вже визнала вказані так звані “республіки” терористичними організаціями.