Як Рада приймала зміни до Конституції про курс України на набуття членства у Євросоюзі та НАТО (відео)

По законопроекту доповідає голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Князевич.

Верховна Рада почала розгляд президентського законопроекту про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та Організації Північноатлантичного договору (№ 9037).

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Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав народним депутатам, що розгляд цього законопроекту (стосовно його попереднього схвалення) має відбуватися за процедурою повного обговорення.

По законопроекту доповідає голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту.

Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя схвалив цей законопроект.