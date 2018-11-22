Порошенко закликав Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

Глава держави впевнений, що рух України до ЄС і НАТО – незворотній.

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

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Про це глава держави написав у Facebook.

За його словами, Конституційний суд відкрив «зелене світло» на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Порошенко впевнений, рух України в ЄС і НАТО – незворотній.

«Прошу парламент розглянути це питання невідкладно», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.