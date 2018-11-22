Парубій доручив комітету Ради терміново розглянути зміни до Конституції про вступ України до Євросоюзу і НАТО

Парубій наголосив, що буде дуже символічним, якщо до 5-ї річниці початку Революції гідності парламент проголосує у першому читанні за зміни до Конституції про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету з правової політики та правосуддя розглянути у перерві між засіданнями законопроект про внесення змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС та НАТО, щоб депутати вже сьогодні могли проголосувати за цей законопроект у першому читанні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер оголосив у сесійній залі парламенту.

Він нагадав, що Конституційний суд сьогодні надав позитивний висновок стосовно проекту закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

"Я даю доручення комітету з правової політики, щоб в обідній перерві ви змогли розглянути (законопроект). Я думаю, буде дуже символічним, якщо до 5-ї річниці початку Революції гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції", - сказав Парубій.

Він закликав членів комітету з 14.00 до 16.00 провести засідання та ухвалити рішення щодо змін до Конституції.

"І ми будемо мати змогу сьогодні їх поставити на голосування", - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України у ЄС та НАТО.