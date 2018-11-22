Хто з депутатів голосував "проти" курсу на ЄС і НАТО у Конституції (повний список)

За результатами поіменного голосування, "проти" висловилися 18 нардепів-"опоблоківців".

Сьогодні народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект №9037 - про закріплення в Конституції курсу на членство в ЄС і НАТО.

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За це рішення проголосували 311 народних депутатів із 351, зареєстрованих у сесійній залі. Від БПП "за" проголосували 124 депутати, від НФ - 73, від Радикальної партії - 19, від "Батьківщини" - 18, від "Самопомочі" - 17, від групи "Воля народу" - 14 депутатів, від групи "Відродження" - 13. Від "Опозиційного блоку" жоден депутат не підтримав це рішення.

Так, за результатами поіменного голосування, опублікованого на сайті Ради, "проти" голосували позафракційні Юрій Бойко, Яков Безбах, Сергій Дунаєв, а також 18 нардепів з "Опоблоку".

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту.