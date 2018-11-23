Рівень довіри до судової влади в Україні залишається досить низьким - посол ЄС

Мінгареллі нагадав, що судова реформа - це один з основних моментів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Рівень довіри до судової влади в Україні залишається досить низьким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на презентації звіту “Відбір та оцінювання суддів в Україні” заявив посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"Щодо рівня довіри до судової влади, нещодавно було проведено дослідження. Рівень довіри до судів залишається досить низьким. Але з 2015 року ситуація все ж трохи покращилася. Тому маю сказати, що ви робите хорошу і корисну роботу, сприяючи збільшенню довіри людей до судової влади”, - сказав Мінгареллі.

Також він зауважив, що сьогодні триває процес відбору до Вищого антикорупційного суду та Верховного суду, а також процес оцінювання діючих суддів.

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“Нашим головним завданням є зробити так, щоб процес відбору не викликав сумнівів ні в кого — ні у громадянського суспільства, ні у представників влади, ні в людей. Наріжним каменем відбору суддів має бути перевірка доброчесності та дотримання кандидатами стандартів професійної етики і ми вважаємо, що в процесі відбору необхідно вдосконалити взаємодію між кваліфкомісією суддів та Громадською радою доброчесності для подолання труднощів, які виникли між ними при попередніх відборах до Верховного суду”, - сказав посол ЄС.

Також він нагадав, що судова реформа - це один з основних моментів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова делегації Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликав українську владу в 2019 році почати процес ратифікації Римського статуту.