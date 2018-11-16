"Потім буде пізно": у ЄС закликали Україну почати ратифікацію Римського статуту в 2019 році

За словами Мінґареллі, якщо цього не зробити у 2019 році, то потім вже буде пізно.

Голова делегації Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі закликає українську владу у 2019 році розпочати процес ратифікації Римського статуту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час 40-го щорічного форуму транснаціональної мережи членів парламентів «Парламентарі за глобальні дії» (Parliamentarians for Global Action) та 10-ї Консультативної асамблеї Парламентарів за Міжнародний кримінальний суд та верховенство права, які проходять у Верховній Раді України.

«Ми дуже раді, що в України є таке велике бажання ратифікувати Римський статут, як це було сказано в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», - сказав Мінґареллі.

Він закликав до швидкого прогресу у підготовці до ратифікації Римського статуту, а також внесення змін у судову систему, які для цього потрібні.

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«Я хотів би підкреслити, що це є абсолютно важливим і навіть критичним - змінити національне законодавство таким чином, щоб наступного 2019 року вже розпочався трирічний період ратифікації Римського статуту. Якщо ми не зробимо це у 2019 році, буде пізно зробити це потім. Тому давайте будемо дуже обережними і зробимо це наступного року», - наголосив голова делегації ЄС в Україні.

Мінґареллі додав, що Україна вже передала до юрисдикції Міжнародного кримінального суду документи щодо злочинів, які були скоєні на її території, тому ратифікація Римського статуту стане логічним наступним кроком.

Довідка УНІАН. Римський статут Міжнародного кримінального суду був прийнятий на дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН 17 липня 1998 року в Римі та набрав чинності 1 липня 2002 року.

Римський статут був підписаний Україною 20 січня 2000 року, однак досі не ратифікований.

Нинішня влада зобов’язалася вжити всіх заходів для ратифікації Римського статуту в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У ЄС неодноразово закликали Україну ратифікувати Римський статут.